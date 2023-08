Perché sempre più coppie divorziate fanno birdnesting e abitano a turno la casa coniugale

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 agosto 2023) Lecon figli scelgonopiù spesso una soluzione abitativa non convenzionale nota come. Quest’ultima consiste nel coabitare per un certo periodo nella stessaper risparmiare denaro in un periodo di aumento vertiginoso dei costi delle case. Questa pratica prevede che i genitori abitino anelladi famiglia, spesso a settimane alterne, mentre il resto del tempo viene trascorso in un appartamento in affitto nelle vicinanze. Il nome fa riferimento allo stile di vita degli uccelli che, a, lasciano i pulcini nel nido mentre cercano il cibo.più persone affermano che ilè la soluzione più economica che mantenere due case a misura di famiglia, e ...