Perché l' uto a noleggio è un modello che funziona

(Di giovedì 24 agosto 2023) Se oggi acquistare un’auto nuova è un lusso (e i modelli green non convincono), prenderla in affitto - da uno a cinque anni - è un’opzione sempre più diffusa: tanto che nel 2022 il settore del «pay-per-use» ha registrato un fatturato di 13 miliardi di euro. La confusione delle norme sull’auto elettrica, l’incertezza del mercato, i costi elevati delle nuove vetture e le politiche restrittive adottate dai sindaci delle maggiori città, da Milano a Roma, per la circolazione, hanno disorientato i consumatori. L’acquisto di un’auto che fino a qualche anno fa era una voce importante del bilancio familiare, è diventato un problema. Così ci si tiene stretta la vecchia quattro ruote e, in caso di necessità, ci si affida al. Questo spiega il ritardo dell’elettrico in Italia, inchiodato sotto il 4 per cento del mercato, mentre in Europa è il 16,5 per cento. La diffusione ...