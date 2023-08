Perché Hagi passò dal Real Madrid al Brescia o Maradona venne Napoli? A proposito di Gabri Veiga

(Di giovedì 24 agosto 2023) Che differenza c’è trache preferisce l’Al-Ahli ale all’Italia e, a suo tempo, Zico che preferiva l’Udinese alla Spagna,che preferiva il(che in quegli anni era, ahinoi, una squadretta) al Barcellona,che lasciò ilper andare al(sic!), etc? Nessuna. Allora come oggi, alla base delle loro scelte c’era in primis una motivazione economica. Forse molti non lo ricordano ma fino al 1980 il campionato italiano, complice anche la scelta scellerata di chiudere le frontiere dopo l’umiliante eliminazione subita dalla Nazionale ai campionati mondiali del 1966 per mano dei dilettanti della Corea del Nord, era da molti ritenuto un calcio “periferico”, con le squadre italiane incapaci di ...

