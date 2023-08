(Di giovedì 24 agosto 2023) Per il enatore Marcello, ex presidente di Palazzo Madama, senatore di FdI, il generale Roberto"ha detto cose che in Italia, ma anche all'estero basti pensare allo scandalo Usa sui gay ...

... o una toga, il dovere di rappresentare l'istituzione prevale sull'espressione del libero" ...nelle Forze armate il dovere viene prima del diritto"."Crosetto ha fatto bene - aggiunge- Era ...In un convegno organizzato da Marcellosi è discusso di come ilconservatore debba fondarsi sui concetti di patria e nazione, separandoli nettamente da quello che è stato il fascismo. ...Prima di parlare di Fratelli d'Italia, Fico si guardi in casa e prenda distanze nette perché nessuno, ancor più chi è stato presidente della Camera, può accodarsi a quelcosì grave per chi ...

Pera: pensiero di Vannacci è di molti ma non doveva scriverlo Agenzia askanews

Roma, 24 ago. (askanews) - Per il enatore Marcello Pera, ex presidente di Palazzo Madama, senatore di FdI, il generale Roberto Vannacci 'ha ...Roma- Senatore Marcello Pera, filosofo, ex presidente di Palazzo Madama, senatore di FdI, cosa pensa di Vannacci Sorride: «Non lo conosceva nessuno quando faceva l’eroe, ora è sulla bocca di tutti ».