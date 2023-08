Pensioni | Meloni vuol far saltare Opzione Donna?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono giornate febbrili quelle che vedono la conclusione delle vacanze che i rappresentanti del governo si sono concessi nelle settimane centrali del mese di agosto. Mentre buona parte dei ministri sta riemergendo dalle ferie in occasione dell’annuale meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione (hanno partecipato, chi in collegamento e chi in presenza, Giorgetti, Urso, Calderone, Fitto, Tajani e Salvini), da parte di Palazzo Chigi è arrivata la notizia della convocazione della prossima riunione dell’esecutivo, fissata per il pomeriggio del prossimo lunedì 28 agosto. Nel frattempo, anche la stessa Giorgiaha terminato il proprio soggiorno nella masseria pugliese di Ceglie Messapica, interrotto solamente per una “fuga” di tre giorni in Albania su invito del presidente Edi Rama. La premier, dopo aver ricaricato le batterie in compagnia dei familiari più ...