Pensione di reversibilità 2024 | cosa cambia | novità e nuovi importi

Ladiè quel trattamento che l'INPS versa ai familiari di un pensionato deceduto. Una parte delladel defunto, cioè una quota della prestazione che il defunto prendeva ...Quando muore una persona, la suaspetta ai familiari superstiti. Si parla, più in particolare, didise il defunto percepiva già, al momento della morte, il proprio assegno (di vecchiaia o anticipata, di invalidità o inabilità). Viceversa, si parla diindiretta se, ...... vecchiaia eè da ricercare nelle nuove percentuali rivalutative decise dal governo Meloni per la perequazione delle pensioni in base all'importo diche si percepisce. Le ...

Pensione di reversibilità, ne ha diritto il figlio che accudisce la madre malata Orizzonte Scuola