Pensionato invalido riceve multe prese con un motorino che gli è stato rubato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Quando al danno si aggiunge la beffa: è, ilgli èun anno fa, ma un’83enne continua area rafficaproprio con quel mezzo che non usa (e non ha) più. La vicenda delGuido Scigliuzzo La storia arriva da Settimo Milanese, dove Guido Scigliuzzo, un’invalidità del 70% e quindi impossibilitato ad utilizzare lo scooter per i problemi fisici (cammina aiutandosi con una stampella), ha collezionato almeno 30 sanzioni, per infrazioni al codice della strada commesse nel centro di Milano. O meglio, ne èil destinatario senza colpa, visto che non poteva esserci lui alla guida. Lo scooter di Scigliuzzo ènell’estate del 2022, quando era ...

'Ho trascorso la mia intera esistenza cercando di rispettare le regole e queste multe rappresentano un'offesa al mio orgoglio - racconta al quotidiano il- Quello scooter per davvero me l'...83 anni, una pensione di 800 euro, senza patente edal 70 per cento ma continua a ricevere multe per infrazioni commesse da una scooter nel ...ha preso a cuore la situazione dele ha ...83 anni, una pensione di 800 euro, senza patente edal 70 per cento ma continua a ricevere multe per infrazioni commesse da una scooter nel ...ha preso a cuore la situazione dele ha ...

Pensionato invalido riceve multe prese con un motorino che gl'è stato rubato - Luce Luce

Il pensionato di Settimo Milanese è stato sanzionato con oltre 20 multe, per un ammontare totale vicino ai 7 mila euro, per essere entrato a bordo dello scooter a lui intestato in Area B, la Ztl ...Opzione donna, dopo la stretta attuata nel 2023, rischia di sparire per sempre ma il governo Meloni ha già pronta l’alternativa che tuttavia potrebbe non piacere a quelle oltre 20 mila “esodate” che ...