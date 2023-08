“Pensiamo alla salute” | Ariano Irpino in campo per la prevenzione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà domenica 27 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Palasport diuna giornata di” promossa dCroce Rossa Italiana – Comitato di, presieduta dal dott. Cav. Francesco Paolo De Gruttola, e dall’Azienda Sanitaria Locale, guidata dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con il Comune di. Per l’occasione sarà possibile effettuare visite gratuite, su prenotazione, con medici e specialisti di diverse branche del P.O. “Frangipane” di: – Visita epatologica Dott.ssa Antonella Cavalli – Dirigente medico specialista in ...