Pedullà | «Inter con Pavard grande organico! Il problema resta il budget»

(Di giovedì 24 agosto 2023)in collegamento con gli studi di Sportitalia Mercato si è complimentato con il mercato dell’citando anche quello che dovrebbe essere uno degli ultimi colpi, Benjamin. Pur avendo dei vincoli societari legati a una detta sua inesistente da ormai diverse sessioni. – Alfredoelogia il mercato dell’nonostante i limiti: «Se valuto il mercato dell’conche è undifensore, l’investimento di Bisseck, Frattesi che completa il centrocampo, due nuovi acquisti sulle fasce (Cuadrado e Carlos Augusto, ndr), Arnautovic che è un ottimo attaccante. Siamo alla ventesima sessione di mercato dove l’non ha unper il mercato. La responsabilità di non ...

... secondo quanto riferisce il giornalista sportivo Alfredo, tra le squadre che vorrebbero avere l'attaccante argentino dall'c'è anche il Lipsia, tra le squadre qualificate per la ...Dedica un paragrafo anche al mercato dell'Alfredonel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliCalciomercato - L'prova a prendere l'esterno Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, esterno in passato seguito anche dal Napoli. Ecco quanto si legge sul sito di Alfredo: ' CalcioNapoli24.it è stato ...