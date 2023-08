Pavard | l’Inter si copre prima? Le alternative possibili – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023) Benjaminpuò diventare un giocatore del, ma tutto dipende dal sostituto che il Bayern Monaco deve trovare. Luca Marchetti indica le scelte nerazzurre su Sky Sport. ATTESA –non aspetterà all’infinito il Bayern Monaco che ha bisogno di sostituire Benjamin. Il calciatore e il club sono in accordo con i nerazzurri, ma ancora non arriva il via libera per le visite mediche. Per questo motivo la dirigenza pensa fin da subito alle. Sono due i nomi che potrebbero diventare caldi: Peer Schuurs del Torino e Japhet Tanganga del Tottenham in prestito. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...