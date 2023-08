Pavard-Inter clamoroso | tutto sospeso! Ultimatum e piano B pronto

(Di giovedì 24 agosto 2023)sembrava davvero a un passo dall’con tanto di visite mediche fissate, ma adesso sembra chesia sospeso. A rivelarlo è Lapo De Carlo che parla di unda parte del club nerazzurro che ha già pronta l’alternativa SOSPESO – Benjaminsi allontana dall’? Secondo Lapo De Carlo la trattativa tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco risulta sospesa: “sospeso. Se non si sblocca potrebbe tornare di moda Schuurs. L’ha dato unper l’offerta: entro domani alle 13. È una notizia non un segnale…”.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

L'si appresta ad accogliere, mentre il Milan pensa ad Ekitike per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli. Calciomercato, tutte le trattative e le news del 23 agosto. 14:09 24 Agosto,...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICAe gli acquisti più costosi dell'estate in A L'imminente arrivo del franceseall'rivoluziona la classifica degli acquisti ...Goal a grappoli, salto in Europa, Sampdoria, Lazio e, classico percorso da giovane ... indi per cui fino a qualche ora fa consideravo il mercato interista, al di là della magata su, finito.

Pavard all'Inter, il francese preso di mira dai tifosi del Bayern per una foto - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Inter di Inzaghi prepara la sfida all'Unipol Domus contro il Cagliari, attendendo Pavard: coperta corta in difesa, con Darmian in dubbio e Acerbi out ...Con pazienza l'Inter ha concesso al Bayern Monaco tempo utile per tutelarsi, ma adesso Inzaghi è stanco: vuole Pavard entro domani ...