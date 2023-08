Pavard già in Cagliari-Inter? Inzaghi spera | ma possibile solo in un caso – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023)nei prossimi giorni sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro, ma ogni ora sarà decisiva per capire da quando potrà essere a disposizione di mister Simonechedi averlo subito a disposizione per. Questo, secondo Tuttosport, potrà accaderein un. SUBITO A DISPOSIZIONE – Benjamindisponibile già in occasione diè difficile, ma non im. La situazione in difesa tiene in apprensione Simone, chedi avere una risposta sul difensore francese al più presto. Parte il conto alla rovescia per, che attende l’OK definitivo da parte del Bayern ...