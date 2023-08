Pavard arriva a zero? L’Inter ha una scadenza! Due alternative ? SI

(Di giovedì 24 agosto 2023)rimangono accordati, ma si aspetta la decisione di Tuchel per il suo sostituto al Bayern Monaco. Duepronte ULTIMATUM ? Alfredo Pedullà illustra la situazione legata al francese: «Da stasera i nerazzurri aspettano fino a lunedì, massimo martedì. Il Bayern Moncaco è d’accordo, ma se Tuchel dice questo non mi piace, questo nemmeno, alloraandrà su un altro piano. Può essere Schuurs oppure un altro meno ambizioso.ha un accordo conper un contratto da 5 anni a 5 milioni di euro, nel caso nonsse adesso potràre aa parametro 0 da gennaio. Ma l’obiettivo rimanee spera che Tuchel si convinca». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Tanganga e Schuurs gli altri nomi Nel caso in cui l'affarenon si dovesse sbloccare entro ... L'Udinese ha un nuovo portiere: è il nigeriano Maduka Okoye,dal Watford. C'è la firma di ...L'Inter si appresta ad accogliere, mentre il Milan pensa ad Ekitike per rinforzare l'attacco ... 10:20 24 Agosto Blitz della Roma:Azmoun per l'attaccoLa Roma sorprende tutti: blitz e ...La buona notiziada Matteo Darmian, con il difensore che ha svolto metà seduta in gruppo e l'...col Cagliari Inzaghi attende Inzaghi che per la gara contro il Cagliari di lunedì, seconda ...

Calciomercato - Inter-Pavard, la fumata bianca con il Bayern ... Eurosport IT

Manca l’ok finale di Thomas Tuchel per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter: non è convinto dai profili sondati ...Inter-Pavard – Nonostante l’Inter abbia chiuso tutti gli accordi per il difensore Benjamin Pavard, dalla Germania arriva una notizia importante: attualmente il calciatore resta “bloccato” al Bayern Mo ...