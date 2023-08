Patto stabilità | l' Ue e il 3% Italia | il paradosso del Pnrr a debito

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'autunno bollente che attende il governo Meloni passa inevitabilmente anche dall'Ue. L'combatte con forza il nuovodima esiste anche una certa dose di preoccupazione per le decisioni di Bruxelles e allo stesso tempo - si legge sul Corriere della Sera - c’è la convinzione che un compromesso sia ancora possibile su undicorretto e rivisto secondo nuove regole: "Noi non siamo isolati e abbiamo validi partner, un’intesa prima della fine dell’anno è raggiungibile. Ci sono tutta una serie di Stati, compresi Francia e Spagna, che chiedono insieme all’applicazione di nuove regole in qualche modo l’introduzione di una golden rule su alcune spese di investimento, soprattutto quelle considerate strategiche dalla stessa Commissione". Segui su ...

Siamo chiamati a decidere delle priorità, non si potrà fare tutto") e Fitto ("Se non si trova un accordo sul nuovo modello didiil rischio è che subentrino le vecchie regole"), il ...Non c'è più tempo. L'Ue prova ad accelerare sulla riforma deldie crescita. La presidenza di turno ha presentato all'ultimo consiglio dei ministri dell'Economia a Bruxelles un documento che fissa quattro 'pilastri' principali del confronto, per ...di, il paradosso del Pnrr che incide sul debito. L'Italia messa all'angolo dai falchi L'autunno bollente che attende il governo Meloni passa inevitabilmente anche dall'Ue . L'Italia ...