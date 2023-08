Patto di stabilità | l' Europa non cede sul vincolo del 3% Italia | la beffa del Pnrr che finisce nel conto del debito

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'autunno bollente che attende il governo Meloni passa inevitabilmente anche dall'Ue. L'combatte con forza il nuovodima esiste anche una certa dose di preoccupazione per le decisioni di Bruxelles e allo stesso tempo - si legge sul Corriere della Sera - c’è la convinzione che un compromesso sia ancora possibile su undicorretto e rivisto secondo nuove regole: "Noi non siamo isolati e abbiamo validi partner, un’intesa prima della fine dell’anno è raggiungibile. Ci sono tutta una serie di Stati, compresi Francia e Spagna, che chiedono insieme all’applicazione di nuove regole in qualche modo l’introduzione di una golden rule su alcune spese di investimento, soprattutto quelle considerate strategiche dalla stessa Commissione". Segui su ...

... mentre se non passasse la riforma si tornerebbe al vecchiodi, il che, si osserva nella maggioranza, è pure peggio per i paesi con alto deficit e debito come l'Italia. Seconda ...Nel governo italiano esiste una certa dose di preoccupazione, ma allo stesso tempo c'è la convinzione che un compromesso sia ancora possibile su undicorretto e rivisto secondo nuove regole: "Noi non siamo isolati e abbiamo validi partner, un'intesa prima della fine dell'anno è raggiungibile. Ci sono tutta una serie di Stati, ...Sarà su più fronti: oltre alla legge di Bilancio, le parti si confronteranno sul rebus per la ratifica della riforma del Mes , sul nuovodie le regole per la gestione dei conti ...