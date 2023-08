Partita di calcio finisce in tragedia | muore davanti agli amici

Leggi su tvzap

(Di giovedì 24 agosto 2023) SOCIAL. Una serata che doveva essere all’insegna del divertimento e della passione per ilsi è trasformata in unasenza precedenti ad Altavilla Irpina, nella provincia di Avellino. Gianni Vietri, 61 anni, ha perso la vita durante unaamichevole tra vecchi. Andiamo a vedere cosa è successo. Leggi anche: Lutto per “Avanti un altro”, morto protagonista della trasmissione Leggi anche: Giulia De Lellis, triste lutto per l’ex Uomini e Donne: chi è morto Gianni Vietri: morto durante unaa calcetto Nel cuore della provincia di Avellino, unaditrasi è trasformata in unaimprovvisa. Gianni Vietri, noto in città per la sua passione per il...