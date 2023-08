Parma | ufficiale il rinnovo di Chichizola

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilha ufficializzato ildi contratto per Leandro, portiere argentino. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato delsu Leandro. COMUNICATO – IlCalcio comunica che il portiere Leandroha rinnovato il contratto fino al 30.06.2025 con un’opzione da esercitare per l’anno successivo. Con 20 presenze nelle partite ufficiali delCalcio nella scorsa stagione, “Leo” è riuscito a ottenere 9 clean sheets. E’ stato uno dei primi 3 portieri della Serie B, dietro ai soli Stefano Turati (Frosinone, 0,54) e Josep Martínez (Genoa, 0,57), entrambi promossi in Serie A. IlCalcio è felice di poter annunciare questodel nostro portiere 33enne.