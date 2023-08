Parco del Matese | Cerreto FdI | dichiarazioni Girfatti confermano nostra tesi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Caserta. “L’onestà intellettuale del presidente deldelavv. Vincenzonon può non essere evidenziata ed apprezzata . Da giorni si apprende dai giornali locali di un suo probabile avvicendamento e che la Regione Campania abbia intenzione di nominare un nuovo presidente. Perchè? Qualche dubbio a noi di Fratelli d’Italia è venuto e in conferenza stampaha onestamente chiarito che tutto il lavoro è stato svolto nei tempi indicati per presentare il piano di perimetrazione richiesto dal Ministero. Lavoro quindi pronto e perchè la Regione Campania non l’ha presentato così come ha fatto la regione Molise? Perchè sta remando contro? Il consigliere Zannini qualche giorno fa, dopo aver appreso la risposta del Ministro Pichetto Frattin che, da me interrogato per l’accelerazione dell’istituzione del ...

... organizzato in occasione dell'anniversario dei 500 anni dalla nascita dell'ideatore. Le prevendite della proiezione speciale e dell'incontro sono disponibili sul sitoTuscia Film Fest ...Il governo dell'Ecuador potrebbe non accogliere immediatamente il risultatoreferendum che ha bocciato lo sfruttamento petrolifero in Amazzonia, adducendo "ragioni ...il quale il Blocco 43 nel...... penso per esempio aldi Ponte a Mensola, non è proprio così vicino per chi si muove a piedi, specie con queste calure". "Infine, una maggiore vigilanzacantiere. Io ci sono stato e ho ...

Brandon Allen, il concerto al Parco del Celio: molti applausi per il sassofonista australiano Corriere TV

Domenica 27 agosto appuntamento con la proiezione speciale del Tuscia Film Fest 2023 nell’ambito del festival In arte Vicino.Ed è cosi che uno scavo, iniziato quasi per scommessa tre anni fa, oggi vede compiuto un nuovo step per trasformarsi in vero e proprio parco archeologico ... e dal Comune di Negrar per la gestione del ...