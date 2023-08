(Di giovedì 24 agosto 2023) Nel giro di poche ore è in risoluzione la situazione legata a Joaquin, destinato all’Olympique Marsiglia. Che, contestualmente, (ri)porterà Alexisall’Inter. Di questo ha parlato su Twitter Tancredi, sottolineando la bontà della mossa. GRAN– Uncon incognita. Questa secondo Tancredila decisione dell’Inter di cedere Joaquine riportare in nerazzurro Alexis: “Illampofuori e dentronon è perda parte di Ausilio e Marotta. Dopo tante critiche è giusto riconoscerglielo. Certo l’incognita è capire se il cileno accetterà la panchina senza creare turbative, ma se lo fa tecnicamente ...

Tancredi, giornalista addentro le questioni di mercato dell'Inter, è intervenuto ai ... ' Come cessioni c'è la possibilità che esca. Sembra improbabile che l'Inter possa guadagnare ...... 2023 #Rapuano stasera mi ricorda le tipiche prestazioni di Joaquin.#UdineseJuventus- ... 2023 Per cortesia non cominciamo, assurdo il rigore alla Juventus#UdineseJuventus- Tancredi(@...Nella ripresa però i gol arrivano e il giornalista Tancredigongola: "Mamma mia cosa ha ... Mentre al gol diè standing ovation: "Davvero una bella serata, che invidia per chi era allo ...

Palmeri: «Correa-Sanchez, colpo niente male. Un’incognita» Inter-News.it

Il Bayern Monaco non ha ancora liberato Benjamin Pavard, ma l'Inter e Inzaghi contano di averlo a Milano entro venerdì.Palmeri: «L’Inter contro il Monza trova chi ha qualcosa in più del Barcellona» Palmeri avverte l’Inter in vista della partita di domani col Monza, che inaugura la Serie A delle due squadre. Il giornal ...