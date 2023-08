Palermo | Borrelli Avs | ' da Terzigno dialogo surreale che giustifica stupratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Si tratta di untra due generazioni di donne che, evidentemente, hanno profonde differenze culturali, anagrafiche e di pensiero. Unche, tuttavia, preoccupa non poco poiché mette in evidenza una mentalità ancora fortemente radicata nella nostra società per cui una ragazza non è libera di indossare ciò che vuole quando esce di casa perché, così facendo, provoca gli uomini istigandoli a commettere reati. Una tesi inaccettabile, frutto di una cultura retrograda e insopportabilmente maschilista che è alla base delle continue aggressioni che le donne sono costrette a subire, anche a opera dei loro compagni o di gruppi di ragazzi come è successo a". Commenta così Francesco Emilio, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra e da sempre ...