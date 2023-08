Ottimizzare le attività di partito | Fratelli d’Italia rafforza la sua struttura organizzativa

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nuove nomine all’interno di. Ildi maggioranza relativola sua, anche se l’opera sarà completata prossimamente con l’istituzione di nuovi dipartimenti aggiuntivi. Al vertice delladi Fdi resta Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di via della Scrofa. Arianna Meloni è la nuova responsabile adesioni e segreteria politica del. Si occuperà della verifica delle iscrizioni e della loro regolarità e della segreteria politica. LEGGI ANCHE I 10 anni di FdI, Donzelli: «Atreju? Noi cresciuti senza rottamazioni, e raccontiamo i prossimi decenni» "Dieci anni di amore per l'Italia": il programma della tre giorni di FdI a Piazza del ...

Da rischio a opportunità " Il rapporto di Confartigianato mette anche in evidenza che l'intelligenza artificiale è l'arma che le imprese stanno sfruttando perle proprie. In ...Sicurezza, design e innovazione sono i valori cardine su cui si basa la costantedi ... SAP Field Service Management e SAP Commerce Cloud, con l'intento di centralizzare eanche ...Da rischio a opportunità " Il rapporto di Confartigianato mette anche in evidenza che l'intelligenza artificiale è l'arma che le imprese stanno sfruttando perle proprie. In ...