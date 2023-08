Ostia | spari in pieno giorno | elicotteri in volo per la caccia all’uomo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi oggi a, sul litorale romano. È successo in via Domenico Baffigo, intorno alle 15. Laè partita immediatamente: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Lido ma anche la squadra mobile, assistiti da un elicottero decollato dal vicino aeroporto militare di Pratica di Mare. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia sparato in aria e si sia poi dato alla fuga. Si tratterebbe, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, di un cittadino cileno, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio segue le quattro bombe carta esplose nella settimana prima di Ferragosto. Quattro agguati incendiari che hanno allarmato anche la prefettura, che il 14 agosto aveva organizzato un comitato per l’ordine e la sicurezza sul tema.

