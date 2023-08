Ostia – Cileno spara da un autobus | fermato

AGI - Colpi di pistola in strada a. Sono stati esplosi da uomo che era a bordo di un autobus in via Domenico Baffigo. Non ci sono ...qualche ora la polizia ha indentificato e fermato undi ...... la polizia lo cerca anche con l'elicottero Spari a, dove oggi intorno alle 14.50 un uomo ha ... Si tratta di unche è ancora ricercato. A quanto si apprende il fatto non rientrerebbe nell'...La polizia di Stato ha identificato l'uomo che oggi ha sparato alcuni colpi di pistola da un bus verso alcune abitazioni a. Si tratta di unche è ancora ricercato. A quanto si apprende il fatto non rientrerebbe nell'ambito della criminalità organizzata attiva sul litorale romano ma sarebbe legato a dissidi ...

Ostia, spari da un autobus contro i palazzi: arrestato dopo una caccia all'uomo durata 5 ore. La pista dei dissidi in famiglia Corriere Roma

Spari a Ostia, dove oggi intorno alle 14.50 un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola in aria dal finestrino di un bus in direzione di alcune abitazioni. A segnalare il fatto, avvenuto in via Domenic ...Roma, 24 ago. (Adnkronos) – La polizia di Stato ha identificato l’uomo che oggi ha sparato alcuni colpi di pistola da un bus verso alcune abitazioni a Ostia. Si tratta di un cileno che è ancora ricerc ...