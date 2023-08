(Di giovedì 24 agosto 2023)più volte da una banda di ragazzini in un capannone abbandonato a pochi metri dal degrado deldi Caivano: più di seimila abitanti, nessun servizio, dodici piazze...

I famosi calchi di gesso di Pompei hanno permesso a milioni di persone di assistere all'degli ultimi momenti di una città. Purtroppo, però, un nuovo studio rivela che il gesso ...di un..."Oggi circa un terzo degli autisti è sopra i 55 anni e osserviamo che il rinnovo di questo... A rileggere quelle parole oggi provo imbarazzo e, così come oggi non riscriverei altre ...Musei e Teatro di Narrazione è previsto in Valle Camonica, il 24 agosto alNazionale delle ... l'di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle vallate bellunesi. Lo stesso che ...

Orrore al Parco Verde due cuginette violentate dal branco di adolescenti ilmattino.it

Da teorico ad architetto di fama mondiale: Bernard Tschumi aveva quasi 40 anni quando ha realizzato il suo primo progetto.Venerdì 25 agosto alle ore 21 andrà in scena al Parco delle Arti di Molineddu Qualcosa ci sta sognando, un talk di Manuela Gandini ...