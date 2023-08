Oroscopo Settembre | Leone

Leggi su lifeandpeople

23 luglio – 22 agosto La congiunzione di Venere e? una corona di gemme preziose sul capo. Consapevoli di cio? che desiderate e forti del vostro valore, potete trovare l'amore con la "A", rinsaldare un rapporto in crisi o fare un passo di tutto rispetto in una nuova conoscenza. Marte in Bilancia trasforma il manto d'ermellino coi suoi oneri in un vello d'oro. Tutti vi vogliono, tutti vi cercano, voi li pigliate e decidete come, dove, quando con assoluta naturalezza e straordinario tempismo. Anche lavoro e affari beneficiano del felice accordo tra Venere e Marte portandovi chiarimenti e conquiste. Giove quadrato consiglia, specie alla seconda decade, di procedere per gradi: il vero sovrano non ha bisogno di alzare la voce, la sua luce brilla da lontano.