Oroscopo Settembre | Capricorno

(Di giovedì 24 agosto 2023) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Marte di traverso non e? una quisquiglia: prima e seconda decade mettano in conto banchi di prova ostili e conseguente stress psicofisico. Tuttavia, la quadratura del pianeta rosso rappresenta l'unica difficolta? di questo mese, che in generale segna un altro punto nella vostra personalissima scalata al successo. A parte Venere in posizione neutra, il resto del cielo e? schierato con voi. Giove e Urano in trigono e Saturno e Nettuno in sestile, con il loro passo lento, garantiscono risultati concreti e duraturi, oppure quella sana dose di perspicacia e buona sorte che consentono di cadere sempre in piedi. A rincarare la dose degli appoggi, Mercurio in trigono virgineo: acume e lucidita? senza pari, dialoghi rinvigorenti ed efficaci. Bravi!