Oroscopo Settembre | Cancro

(Di giovedì 24 agosto 2023) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Voi, fanciulli del primo segno d'acqua, poetici e malinconici in essere, mal tollerate il piglio saturnino di Marte in Bilancia che vi riporta alla nuda e cruda realta?. Anche fisicamente il transito non e? il massimo: datevi tempo di carburare, alla lunga il diesel sorprende e sbaraglia l'avversario. Meglio puntare su una mente lucida e positiva; la seconda decade con Sole, Mercurio e Giove in guizzanti sestili, allaccia ponti su un futuro luminoso e possibile. Saturno, trigono alla prima decade, contrasta la paura di osare e spiana la strada alla determinazione vincente. Urano e Nettuno favorevoli alla terza decade consentono ampio respiro nonostante l'opposizione di Plutone.