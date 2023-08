Oroscopo Settembre | Acquario

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 24 agosto 2023) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio In medias res, esordiamo cosi?! Seconda e inizio terza decade portano ancora la pesante gerla con Venere opposta; dal 5tornera? diretta, magra consolazione. Insieme alle quadrature di Giove e Urano, scombussola un Aquario che sta da mesi cercando di riconquistare il proprio centro di gravita? permanente in piena liberta? di essere Se?. Attenti agli abbagli in amore o, viceversa, a giudizi frettolosi: saranno i soliti scheletri nell’ armadio o il timore di confrontarsi con l’ombra? No passi falsi al lavoro e meglio programmare con cautela il da farsi futuro. Straordinario Marte in Bilancia: come San Michele Arcangelo vi difende dal male altrui o dai vostri inciampi. Siate l’anticonformismo che predicate: capovolgete la situazione a vostro beneficio. Comunque Smaglianti! L'articolo proviene da Life&People ...