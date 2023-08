Oroscopo Settembre | Acquario

(Di giovedì 24 agosto 2023) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio In medias res, esordiamo cosi?! Seconda e inizio terza decade portano ancora la pesante gerla con Venere opposta; dal 5tornera? diretta, magra consolazione. Insieme alle quadrature di Giove e Urano, scombussola un Aquario che sta da mesi cercando di riconquistare il proprio centro di gravita? permanente in piena liberta? di essere Se?. Attenti agli abbagli in amore o, viceversa, a giudizi frettolosi: saranno i soliti scheletri nell’ armadio o il timore di confrontarsi con l’ombra? No passi falsi al lavoro e meglio programmare con cautela il da farsi futuro. Straordinario Marte in Bilancia: come San Michele Arcangelo vi difende dal male altrui o dai vostri inciampi. Siate l’anticonformismo che predicate: capovolgete la situazione a vostro beneficio. Comunque Smaglianti! L'articolo proviene da Life&People ...

Vergine : secondo le previsioni di Paolo Fox e del suoper2023, sarà un mese positivo in cui tornerà il sereno anche in ambito affettivo. E' tuttavia richiesta attenzione ad un ...dal 28 al 3, fine agosto e iniziosi colorano di energia nuova: qualcuno farà guai e altri... goal! Impulsi ed energia non vanno d'accordo in tutti i casi a prescindere, ...L'di Branko per oggi, Agosto 28 2023 Ariete Se siete alla ricerca della vostra dolce metà, ... Cercate di mettere da parte qualche soldo in più pere curate con attenzione alcuni ...

Oroscopo Paolo Fox, settembre 2023: quali sono i segni più fortunati Le previsioni dettagliate in amore e lavoro secondo le Stelle.Cancro (21 giugno - 22 luglio) Vita di Coppia: Concentratevi su gesti dolci e premurosi per rafforzare il vostro legame. Un piccolo atto d'amore può fare miracoli per ravvivare la passione. Single: ...