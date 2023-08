Oriana Marzoli | com’era prima dei ritocchini estetici | un cambiamento sbalorditivo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 agosto 2023), già famosa in Spagna per aver partecipato a diversi reality, si fa conoscere dal pubblico italiano quando diventa una concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma avete mai visto l’ex gieffinadi debuttare su Canale 5 e in particolaredi raggiungere la popolarità? Alcuni lati del suo fisico e del suo volto sono completamente cambiati.e dopo i ritocchi– VelvetGOSSIP.itFoto crediti: InstagramDurante la trasmissione condotta da Alfonso Signorini la bellezza dinon passa inosservata. Allo stesso tempo, però, in molti si sono chiesti se la modella venezuelana avesse fatto ...