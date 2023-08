Ora che Licia Colò è tornata single Una clamorosa bomba di gossip

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Kiss me, kiss me, il mio cuore palpita d'amore per te. Scimmiottare una frase del testo di uno dei cartoni animati più famosi di sempre può essere utile per far capire il desiderio di Nicola Pietrangeli, il più titolato tennista azzurro, prossimo a compiere i 90 anni. Per l'occasione si è concesso in un'intervista al settimanale Oggi, in cui ha fatto delle importanti rivelazioni sentimentali. Il campione, infatti, rivuole con sé, la giornalista e conduttrice di programmi ambientali e di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro. Questa la confessione di Pietrangeli: “Mia moglie, Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n'è andata via perché voleva il matrimonio, io no. ...