Oppenheimer | l' abisso morale del Prometeo americano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il magnifico film di Christopher Nolan ripercorre la parabola di J. Robertfra genio, ambizione e lati oscuri, immergendoci negli abissi di un divorante senso di colpa. Fervidi applausi, esclamazioni di giubilo e un'apoteosi di bandiere a stelle e strisce accolgono le parole di Julius Robertmentre, al cospetto della comunità di Los Alamos, si lancia in un discorso apologetico sulla bomba atomica, esprimendo il proprio rammarico che non sia stata completata abbastanza in fretta per essere adoperata contro la Germania. Paradossalmente, il tòpos dell'apoteosi dell'eroe ci appare come il suo drammatico rovescio: l'entusiasmo dello scienziato è legato all'esaltazione di uno dei capitoli più tragici nella storia del ventesimo secolo. Se non fosse che, nel profluvio delle ovazioni, il trionfalismo dell'uomo di colpo si incrina, mentre …