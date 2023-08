Oppenheimer | il cinema labirinto di Christopher Nolan è inadatto al ritratto biografico

(Di giovedì 24 agosto 2023)è un regista teorico, cerebrale, autore di unfatto di idee astratte, che nei suoi film assumono preferibilmente la forma, di solito visivamente smagliante, di rompicapi, intriganti labirinti spaziotemporali. Non lo definirei però, un narratore la cui preoccupazione principale sia la costruzione di personaggi verosimili e a tutto tondo. I quali infatti raramente acquistano una passabile tridimensionalità, più simili a figure stilizzate, che danno corpo ai concetti di cui si fanno vettori. Basti pensare al penultimo Tenet, opera cervellotica quant’altre mai, in cui il protagonista si chiama, letteralmente, il Protagonista, corrispondendo a una pura funzione indispensabile allo sviluppo del racconto, privo d’una articolata psicologia, tutto risolto nelle azioni da compiere per mandare avanti la storia. Per ...

... ministro del commercio di Eisenhower, spiega il suo rapporto con. Gocce di acqua ... Un, insomma, non vale l'altro. In Italia non sono molti e la ricerca non sarà facile, ma il ...Certo, c'è da vedere come terrà sulla durata, ma al momento ci sembra legittimo affermare cheè stato un successo notevole, che dà respiro ale apre, si spera, una stagione più ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Arriva aldi Nolan: i nostri approfondimenti sulla storia della bomba atomica " Cosa sappiamo su iPhone 15, il prossimo modello ...

Oppenheimer: la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan Cinefilos.it

Cosa devi sapere prima di andare a vedere il film Oppenheimer di Christopher Nolan, che si concentra sulla nascita della bomba atomica.IN SALA. È arrivato il momento di uno dei film più attesi di quest’estate: dal 23 agosto è infatti al cinema «Oppenheimer». La pellicola, acclamata da critica e pubblico, è uscita negli Stati Uniti un ...