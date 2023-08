Oppenheimer ha davvero cercato di avvelenare e uccidere il suo professore? Qual è la verità?

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 24 agosto 2023) In questo momento non si parla d'altro che didi Christopher Nolan. Anche se non sei ancora riuscito a vedere il film biografico di tre ore con Cillian Murphy, probabilmente il tuo feed sui social media si è riempito di spoiler. O, meglio, disiasi cosa significhi "spoiler" in questo contesto, considerando che la storia di J. Robert, il padre della bomba atomica, è conosciuta da decenni. Dove vedere ** in 70mm (come vorrebbe Nolan) in ItaliaSe si vuole vivere appieno le emozioni del nuovo film del regista di *Dunkirk* e *Il cavaliere oscuro*, è questo il formato giusto. Quello con cui e per cui è nato. Peccato non sia facile trovare sale in grado di proiettarlo Tuttavia, come ogni biopic degno di nota, diverse scene disono state romanzate per ...