Oppenheimer | esordio stratosferico per Christopher Nolan in Italia meglio di Batman

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 agosto 2023) Persi tratta del miglior giorno d'di sempre inde Il cavaliere oscuro - Il ritorno).ha finalmente fatto il suoieri anche nelle salene, un mese dopo l'uscita americana, e con grande sorpresa ha registrato un incasso a dir poco pazzesco. Il film diha incassato 2.028.801 euro in un solo giorno, spazzando via il record precedente per il regista che apparteneva a Il cavaliere oscuro - Il ritorno (che aveva incassato all'1.287.831 euro). Se analizziamo gli esordi indegli altri film della filmografia di, vediamo che Il cavaliere oscuro aveva registrato un incasso ...