“Oppenheimer” | esordio col botto in Italia del film di Nolan | oltre 2 mln di euro nel primo giorno nelle sale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un biopic sul “padre della bomba atomica”, girato in buona parte in bianco e nero, lungo tre ore. Messa così, il debutto in sala di ‘’ è ancora più incredibile: disponibile in 773, il nuovodi Christopherha incassato 2.028.801(di cui 47.467Imax). Non sorpassa ‘Barbie’, che ha fatto registrare unda 2.140.283, ma è un risultato straordinario che conferma quanto ilfosse atteso dal pubblicono, che per vederlo ha dovuto attendere un mese rispetto ai principali mercati mondiali, mancando tra l’altro l’appuntamento con il fenomeno “Barbienheimer”.è già entrato nella storia del box ...

... doveha toccato quota 727 milioni , diventando il quinto film vietato ai minori di ... Per mettere in proporzione le dimensioni di questo, basta paragonarlo alla new entry eccellente ...parte fortissimo. In seconda posizione troviamo il film Disney La casa dei fantasmi, mentre a completare il podio ...Gran debutto diin Italia: oltre 2 milioni di euro nel day one. l film di Nolan esce finalmente anche ... È il secondo migliordel 2023, 17esimo di ...

Esordio pazzesco per Oppenheimer – Il box office del 23 agosto Cineguru

Finalmente arrivato nelle sale (anche in 70 mm e in Imax), l'attesissimo Oppenheimer ha fatto registrare al suo primo giorno di uscita 2 milioni di euro di incasso. Leggermente inferiore a Barbie, ma ...La mossa di Universal Pictures Italia, che ha scelto di aspettare per il lancio di Oppenheimer, è stata ampiamente ripagata.