' Oppenheimer' | debutto record per il nuovo film di Cristopher Nolan | oltre 2 milioni in meno di 24 ore

, il nuovo film di Cristopher Nola sul padre della bomba atomica, ha esordito il 23 ... `Oppenheimer´ segna anche il miglioritaliano per un film di Nolan, Grazie a `Oppenheimer´, ...Messa così, ilin sala di '' è ancora più incredibile: disponibile in 773 sale, il nuovo film di Christopher Nolan ha incassato 2.028.801 euro (di cui 47.467 euro nelle sale Imax). ...... ovvero 2 milioni e 28.000 euro contro i 2 milioni e 140.000 deldel successo pink pop dell'estate. Ma a ben guardare, se terrà, il risultato diè anche più notevole, e vi ...

Boom Oppenheimer: 2 milioni per il debutto cinematografo.it

Un biopic sul “padre della bomba atomica”, girato in buona parte in bianco e nero, lungo tre ore. Messa così, il debutto in sala di ‘Oppenheimer’ è ancora più incredibile: disponibile in 773 sale, il ...Oppenheimer´ segna anche il miglior debutto italiano per un film di Nolan, Grazie a `Oppenheimer´, Nolan – regista che può vantare nel curriculum uno dei pochi titoli contemporanei entrati davvero ...