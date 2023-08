Omicidio Elisa Claps | riaperta la chiesa dove fu ritrovata La famiglia |   Come dei ladri

(Di giovedì 24 agosto 2023) Inizialmente, e per un congruo tempo, il luogo sacro rimarrà aperto ogni giorno, dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 20

16.15Claps, riapre chiesa a Potenza E' stata riaperta a Potenza la chiesa della Santissima Trinità nel cui sottotetto il 17 marzo 2010, venne trovato il cadavere diClaps, la 16enne ...Dopo anni di indagini segnate da depistaggi, reticenze, presunti errori e sulle cui modalità restano ancora oggi molti dubbi, per l'diè stato condannato a 30 anni di reclusione, in ...... quando, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione della chiesa, degli operai trovarono il corpo diClaps, scomparsa a 16 anni , il 12 settembre 1993 . Per l'è stato condannato a ...

Riaperta la chiesa che per 17 anni ha nascosto il corpo di Elisa ... Fanpage.it

(Today.it) La riapertura della chiesaLe richieste della famigliaL'omicidio di Elisa Claps La chiesa della Santissima Trinità a Potenza è stata riaperta alle 9 di mattina di gioveì 24 agosto, 13 anni ...Sono passati più di 13 anni dal ritrovamento del corpo di Elisa Claps e l'edificio è stato ufficialmente riaperto.