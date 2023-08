(Di giovedì 24 agosto 2023) Se vieni in Ucraina dall’estero, leggendo le notizie sui bombardamenti quotidiani, il paese ti impressionerà con una vita vivace e, ancor di più, con una vita con gusto. C’è molta gente per strada, i bar, i teatri, i musei, i negozi sono aperti e si svolgono eventi culturali. E non si tratta solo della maestosa Leopoli o della rapida Kyiv. A Kharkiv, vicino al fronte, i musicisti ucraini girano video musicali e preparano per voi il miglior caffè del mondo. Ebbene, per quanto riguarda il caffè, Italia e Ucraina condividono il primo posto. Ma la vita in Ucraina può sembrare ordinaria e relativamente spensierata solo a prima vista. La vita durante la guerra è piena di contrasti quotidiani. Ad esempio, quando mi sveglio la mattina a casa, soprattutto dopo il ritorno da un sogforzato all’estero con i miei quattro figli, mi sento molto felice. Poi prendo ...

Ogni giorno è Indipendenza Il Foglio

