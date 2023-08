“Oddio | cos’è quello?” Giulia Salemi | urla e fuga per le scale | Pierpaolo riprende la scena

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Momenti da dimenticare per, che è stata travolta dalla paura nelle scorse ore e costretta a fuggire per ‘salvarsi’ la pelle. La colpa è da addebitare soprattutto al suo fidanzatoPretelli, che ha deciso di metterla molto in difficoltà con un gesto inaspettato. Lei hato ed è scappata, scendendo lecon una velocità incredibile. Poi la stessa influencer ha spiegato esattamente cosa è successo in quei frangenti. Il filmato della corsa di, con annesse paura e, è stato caricato su Instagram proprio dalla sua dolce metà, che si è divertito non poco vedendo in quelle condizioni la giovane. Mentre l’ex opinionista social del Grande Fratello Vip non è apparsa affatto felice, anche se poi lo avrà ovviamente ...