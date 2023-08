Ocse | “Rischio alimentare inflazione aumentando salari minimi limitato”

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Secondo uno studio, “ildiulteriormente l’”. Per l’organizzazione isi sono rivelati uno strumento politico utile per proteggere i lavoratori più vulnerabili. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

...apovertà. Ma crescono i redditi delle... Nel 2021 la percentuale era del 25,2%. I dati del report dell'Istituto di statistica. Nel 2021 si stima un reddito netto pari... Scambio dati...... affermano gli economistiSandrine Cazes e Andrea Garnero, in uno studio pubblicato dal Centro per la ricerca sulla politica economica (Cepr). 'La nostra analisi mostra che ildi ..."D'accordo, ma il, che pian piano purtroppo sta diventando una certezza, è che taglino le ... "Per recuperare la discrepanza " spiega ancora Alessandra Servidori ", secondo l', ammettendo di ...

Il salario minimo non causa inflazione, secondo una ricerca Ocse RaiNews

Per l'organizzazione i salari minimi si sono rivelati uno strumento politico utile per proteggere i lavoratori più vulnerabili ...Il nostro Paese è ultimo in molte graduatorie continentali che riguardano le emergenze sociali. Male anche sul fronte stipendi dei laureati ...