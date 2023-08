Nuovo roster e obiettivi già definiti | cominciata la stagione dell’Olimpia Volley

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Piscina, pesi, tecnica. È partita la nuovache si sta prepara, con unrinnovato, al campionato nazionale di Serie B1, Girone E, con squadre del calibro di Altino, Crotone, Catania, Messina, solo per citarne alcune. Tantissime le novità a partire dall’avvicendamento tra Simone Fioretti e il prof Paolo Della Volpe come preparatore atletico, l’innesto del team manager Gilda Vitelli all’interno della dirigenza insieme ad unassistent coach: Italo Maturo che affiancherà il riconfermato Nico Cassella. Come al solito l’Olimpiadel patron Antonio Campanile non lascia nulla al caso e già nei mesi scorsi aveva rinnovato la fiducia a coach Francesco Eliseo pronto a vivere la sua quintanel ...