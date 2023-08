Nuova stretta sulla cannabis ' light'

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI - In arrivo unacon un decreto firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, datato 7 agosto e pubblicato ora in Gazzetta ufficiale. Con il provvedimento, che entrerà in vigore il 22 settembre, si revoca un precedente decreto emesso nel 2020 dall'allora ministro Roberto Speranza, vengonomente qualificati ...

AGI - In arrivo unasulla cannabis light con un decreto firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, datato 7 agosto e pubblicato ora in Gazzetta ufficiale. Con il provvedimento, che entrerà in vigore il ...Una nuovissima variante di SARS - CoV - 2, che potrebbe essere battezzata con un nuovo nome poiché molto diversa dalle precedenti, è ora sottoosservazione perché potrebbe imprimere unasvolta alla pandemia"Invece di sciogliere o sostituire Wagner, è probabile che la Russia installi unaleadership di Wagner, una con una maggiore fedeltà al Cremlino e controllata con una supervisione più...

Nuova stretta nei confronti dei ladri d'appartamento - Questura di ... Questure sul web

Vengono nuovamente qualificati come sostanza stupefacente i prodotti per uso orale a base di cannabidiolo che si potranno ottenere soltanto in farmacia, dietro presentazione di una ricetta medica non ...I capi chiave hanno un mood riconoscibile perché sono pensati per le diverse occasioni. Ecco cosa compreremo questo autunno ...