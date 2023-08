AMATRICE - "Alle 3.36 del 24 agosto di 7 anni fa, unadi magnitudo 6.0 squarciò il Centro Italia e il cuore della nostra regione. Nella mia ... attivando unapiattaforma per il ...Il governo ha inoltre messo in campo misure molto utili per dare unaagli investimenti e ... alla Gronda e il potenziamento del porto di Genova grazie alladiga foranea che ha visto la ...Il governo ha inoltre messo in campo misure molto utili per dare unaagli investimenti e ... alla Gronda e il potenziamento del porto di Genova grazie alladiga foranea che ha visto la ...

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei Agenzia ANSA

Razer ha nuovamente scosso il mondo del gioco su mobile con le ultime novità della sua linea. Tra le principali novità ci sono l'ampia disponibilità di Kishi V2 Pro, l'arrivo di Razer Edge in Europa e ..."Purtroppo, a sette anni dal terremoto la ricostruzione è ancora incompiuta. È una ferita che non si è chiusa e fa ancora male.