Nuova guerra tra Ong e governo. Il decreto Cutro è incostituzionale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo la breve pausa estiva, torna a riaccendersi lo scontro tra ile le Ong. A far detonare le polemiche sono stati i tre fermi per la durata di 20 giorni disposti nei confronti di altrettante imbarcazioni delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Il primo episodio risale al 21 agosto quando la nave Aurora della Sea watch anziché dirigersi a Trapani, ossia nel porto indicato come sicuro dal, ha attraccato a Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti. Dopo la breve pausa estiva, torna a riaccendersi lo scontro tra ile le Ong Martedì è toccato alla nave della Open arms che è arrivata a Marina di Carrara con 196 naufraghi mentre l’ultimo episodio risale a ieri quando, per la violazione deldi Matteo Piantedosi che non consente i recuperi plurimi in mare di ...