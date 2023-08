Notte al Museo del Sannio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Esperienza culturale unica: Prenotazioni aperte per le visite guidate gratuite durante la L’Organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” informa che sono aperte le prenotazioni per le visite guidate gratuite che si terranno presso ildelil 26 agosto, inserite nel programma “ai Musei” nell’ambito del Cartellone eventi del Festival. Le visite si terranno presso ildelin quattro turni: 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 Le prenotazioni possono essere effettuate inviando una mail a info@cittaspettacolo.it, specificando in oggetto “Prenotazioneai Musei –del”. Nella richiesta di prenotazione è necessario indicare quanto segue: – Numero di partecipanti – Giorno ed orario richiesta ...

... 23:00 " 23:30 " 00:00 " 00:30 Le prenotazioni possono essere effettuate inviando una mail a [email protected] , specificando in oggetto "Prenotazioneai Musei "del Sannio". Nella ...... su prenotazione, per le vie di Gibellinaen plein air per ammirare oltre alle numerose opere ... 'Il ritorno de LaGialla' dichiara il Sindaco, Salvatore Sutera 'è veramente importante e ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nellaa Muro ... una sorta dia cielo aperto che i visitatori potranno visitare, gustando il sacrificio del ...

San Gavino, il 25 agosto torna “La Notte dei Musei”: tour guidati ai siti culturali del paese San Gavino Monreale . Net

Si svolgerà il 30 e 31 agosto a Gibellina la sesta Notte Gialla - Festival del Melone Giallo ... per le vie di Gibellina Museo en plein air per ammirare oltre alle numerose opere d’arte e sculture di ...L’annuncio del direttore dopo l’attacco vandalico ai pilastri del Corridoio Vasariano, imbrattato da alcuni turisti tedeschi. Architetti e tecnici al lavoro per ripulire il monumento ...