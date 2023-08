“Non tutti gli uomini stuprano e uccidono” Ma voi altri | cosa fate?

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Nonglisono così”. È un refrain collettivo da “bravi ragazzi”, una sorta di mantra che non cura: “Nongli”, “Nongli”, “Nonglimaltrattano, umiliano, agiscono sulle donne violenza psicologica, economica, domestica, riproduttiva…”. Un ritornello inutile, senza prospettive costruttive di fronte a un fenomeno sistemico che miete un numero di vittime inaccettabile anche limitandosi a contare quelle visibili, e fingendo di non sapere (finzione peraltro istituzionalizzata!) che quelle invisibili sono molte di più. Eppure risuona, ogni volta che i media strappano la violenza di genere dal contesto nel quale essa agisce quotidianamente, in modo costante ...