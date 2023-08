“Non sarà nel cast” GF Vip 8 | Alfonso Signorini senza parole | la super vip esclusa dalla casa

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 24 agosto 2023) Brutte novità per: il presentatore, a poche settimane dal suo rientro in televisione, riceve una sorpresa negativa “Escluso dal gruppo!” scrive un sostenitore in un commento sui social. Ecco cosa è accaduto. Mentre la maggior parte degli italiani sta ancora godendosi le vacanze di metà agosto,, come sappiamo, è tornato dietro alla scrivania (richiamato in fretta e furia da Pier Silvio Berlusconi) per comporre ciò cheil team del Grande Fratello Vip 8. Un compito arduo per il conduttore, considerando che l’imprenditore, poche settimane dopo aver preso ufficialmente le redini della Mediaset insieme alla sorella Marina Berlusconi, ha posto delle condizioni molto precise e rigorose sui personaggi da far entrare nellapiù osservata d’Italia. ...