Non invita la sorella al baby shower | “Ha dato a sua figlia il nome che avevo scelto per la mia prima di abortire È stata meschina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Resta incinta ma nonlaalperché quest’ultima ha ‘rubato’ i nomi che lei stessa avevaper il primo figlio mai nato per un aborto spontaneo. La donna ha raccontato su Reddit la vicenda familiare, spiegando che lale avrebbe detto: “Potresti non avere mai figli, non puoi semplicemente tenere quei nomi in riserva per sempre”. La futura mamma ha raccontato che in passato lei e il marito avevano provato ad avere un figlio, e quando era rimasta incinta aveva comunicato alla famiglia i nomi scelti per il nascituro: Violet se fossefemmina, Carson se fosse stato maschio. Poi, però, l’aborto ha scombinato i suoi piani. Più tardi èlaa rimanere incinta, e ha chiamato la bambina ...