Nomine Fratelli d' Italia | Fazzolari nuovo capo comunicazione al posto di Sechi | Arianna Meloni alla segreteria politica

...avere la figura del Dg come la comprovata esperienza dirigenziale quinquennale ROMA - Leall'... avvocato, ex consigliere comunale di Marino: uscito nel 2021 dad'Italia, è confluito ...Il partito di destrad'Italia (FdI/ECR) del premier Giorgia Meloni è in crisi di fronte ...commissione d'inchiesta parlamentare nell'ambito di una vicenda di corruzione relativa alle...... video e testimonianze il leader politico indiscusso did'Italia e della destra a ...dedito a "stalkerare" tutte le amministrazioni comunali del territorio e a brigare e "trafficare" per,...

Fazzolari e Arianna Meloni, nuovi ruoli nella squadra di governo e in Fratelli d'Italia Corriere Roma

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia, sarà la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia.Arianna Meloni è la nuova responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia.